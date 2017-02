Støre: Five gjorde inntrykk på alle

– Jeg arbeidet nært med henne da jeg var embetsmann på Statsministerens kontor og hun var handelsminister under EØS-forhandlingenes første fase. Hun nedla et stort arbeid for norske interesser og var både en god leder og en sympatisk lagspiller, sier Støre til NTB.

– Kaci tilhørte generasjonen norske kvinner som gikk foran og banet vei for likestilling i politikken. Hun var åpen på at det var tøffe tak. Hun fortjener stor takk for sin innsats, sier arbeiderpartilederen.

