Solberg: – Vi har mistet et sterkt og varmt menneske

– I går kveld fikk jeg den triste meldingen om at Kaci Kullmann Five har gått bort. Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og én av de mest markante og banebrytende, tidligere lederne i Høyre. Tankene mine går til Kacis nærmeste familie. Vi er mange i Høyre som tenker på dem nå, skriver statsministeren på Facebook.

Erna Solberg skriver at Kaci Kullmann Five ble en rollemodell for mange unge jenter både i og utenfor Høyre, og at hun var en pioner i partiet.

– Jeg ble aktiv i Unge Høyre da Kaci var leder og hadde gleden av å jobbe med henne i Stortinget og partiets ledelse. Kaci hadde strålende energi, hun var svært kunnskapsrik og hun hadde stor omsorg for alle rundt seg. Et menneske med et klart hode og et stort, varmt hjerte, skriver Solberg.

Statsministeren peker også på at Kaci Kullmann Five gjennom sin innsats og sin gjerning i politikken gikk opp en vei for de som kom etter henne.

- Den innsatsen skal både jeg og mange andre av min generasjon være svært takknemlig for, skriver Solberg i en uttalelse som også er lagt ut på Høyres nettsider.

