Silver-direktøren går av etter overtakelsen

– Det var ikke uventet. Det var et ryddig møte med det nye styret i går kveld, sier Mikkel Berg i en kommentar ifølge Dagens Næringsliv.

Fredag kveld besluttet Finansdepartementet at pensjonsforsikringsselskapet skulle settes under administrasjon. Bakgrunnen var at departementet noen dager tidligere hadde avslått en ny søknad om ytterligere utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene for livsforsikringsforetak.

Lederen av det nye styret er Sven Ivar Steen, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche.

– I helgen har vi jobbet med å sikre informasjon og få oversikt, sier Steen til avisen.

Bortsett fra Berg fortsetter alle de ansatte i Silver i sine jobber. I meldingen takker Steen Berg for et godt samarbeid gjennom helgen. Berg har vært en frontfigur for selskapet siden oppstarten i 2005.

Finansdepartementet presiserte fredag at vedtaket om offentlig administrasjon ikke betyr at pengene forsvinner fra selskapet, men at de skal fordeles på Silvers 20.000 kunder på en rettferdig måte.

– Vi er sjokkert og forbannet. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet. Dette er et stygt maktovergrep fra regjeringen, fastslo imidlertid aksjonærrepresentant Stig Grimsgaard Andersen etter at beslutningen om å sette selskapet under offentlig administrasjon ble kjent.

