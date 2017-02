Milliardkontrakt reddet norske One Subsea-jobber

Kontrakten gjorde at One Subsea Processing, en del av det Texas-baserte olje- og gasstekonologiselskapet Schlumberger, kunne bremse nedbemanningsprosessen i Norge. Selskapets norske avdeling holder til i Bergen og varslet i 2015 at de måtte nedbemanne rundt 200 ansatte ved Sandsli og Askøy.

– Vi var som alle andre gjennom en kraftig nedbemanning. Da vi fikk denne kontrakten, begynte vi å se at ting så vidt startet å snu. Trenden med å hive ut folk, flatet ut med kontrakten. Den hadde enorm betydning for oss, sier administrerende direktør Nils Arne Sølvik i One Subsea Processing til Offshore.no.

Selskapet landet i fjor også kontrakt med selskapet Murphy i Mexicogolfen. Nedbemanningstrenden er i ferd med å snu.

– Vi beveger oss sakte inn mot å se på rekruttering mer enn på reduksjoner, sier Sølvik, som ikke vil røpe hvor mange ansatte selskapet har i Norge i dag.

Før nedbemanningen hadde de omtrent 800 ansatte her til lands, flesteparten på Sandsli sant omtrent 200 på Askøy.

