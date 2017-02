Miljødirektoratet avslår felling av nærgående ulv i Trysil

Det var Trysil kommune som hadde søkt om skadefelling av ulvetispa som ble observert på og nært et gårdstun i Søre Osen i månedsskiftet januar/februar. Bakgrunnen for søknaden var mistanke om at ulven hadde unormal atferd og nærhet til mennesker. Ulven er et av dyrene som ble merket tidligere i vinter.

Skremt bort

Statens naturoppsyn forsøkte å skremme bort ulven 1. februar, men ulven kom tilbake til området nær gårdstunet. Det ble samtidig oppdaget at det var slakteavfall fra elgjakt i området, og Miljødirektoratet mener det må anses som normalt at en ulv kommer til et område med slakteavfall.

GPS-data fra den merkede ulven viser at den etter det andre skremmeforsøket løp flere kilometer unna.

7. februar ble det meldt at en hund av rasen chihuahua hadde forsvunnet øst for Osensjøen i nærheten av Nordby. Funn i området samt GPS-data fra ulven gjør at Miljødirektoratet mener det tyder på at hunden ble tatt av den samme ulvetispa.

Beklagelig

– Det er alltid beklagelig når ulv dreper hunder. Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Direktoratet påpeker at det ikke er unormalt eller uventet at ulv er aggressiv mot hund.

– For å minimere sjansen for skade på hund i områder med fast bestand av ulv, særlig innenfor etablerte revir, bør hundene kun slippes løs innenfor inngjerdet område hvor en har god oversikt over hundene eller i hundegård, skriver direktoratet.

