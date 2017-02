Fredssenteret: Five gjorde fredsprisvinnernes arbeid relevant

– Kaci vil bli dypt savnet i styret og av alle som jobber hos oss. Som ny i jobben for et år siden fikk jeg raskt god kontakt med henne, sier Tørres og beskriver Five som imponerende, humørfylt og kunnskapsrik.

– Hun var en politisk pioner, et viktig forbilde for mange kvinner og en viktig figur i norsk samfunnsliv gjennom mange tiår. Hun var også en svært viktig person for Nobels Fredssenter. Som medlem av vårt styre har hun vært en sterk støttespiller i å gjøre Nobels fredspris og fredsprisvinnernes arbeid relevant og aktuelt, sier hun.

