Foss: Kaci var en politiker som satte det menneskelige først

– Jeg vil huske henne som veldig, veldig omsorgsfull politiker, som alltid tenkte på sine medarbeideres ve og vel. Jeg tror også hennes politiske motstandere vil omtale henne som sympatisk og hyggelig, sier Foss til NTB.

Han har kjent Five helt siden de begge var aktive i og etter hvert i ledelsen i Unge Høyre på 1970-tallet. Derfra ble de begge mangeårige stortingsrepresentanter og statsråder for moderpartiet. Da Five etter hvert trakk seg ut av toppolitikken, var det nettopp dette menneskelige aspektet som var førende for hennes valg, tror Foss.

– Jeg tror på mange måter at da hun trakk seg såpass brått som hun gjorde, så skyldtes det at kombinasjonen av politikk og familie og ikke gikk opp for hennes del. Da prioriterte hun familien, sier Foss.

