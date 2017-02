Elden mener press mot Cappelen kan ligge bak saken mot Jensen

Mandag fortsatte John Christian Elden, forsvarer for medtiltalte Eirik Jensen, sin utspørring av Gjermund Cappelen.

Elden brukte utspørringen til å fortsette å så tvil om troverdigheten til hasjtiltalte Cappelen, som har trukket Eirik Jensen inn i saken med påstander om at den daværende polititoppen mottok penger for å sørge for at Cappelen fikk innføre store mengder hasj. Jensen nekter for dette.

Hypotese

Elden lanserte det han omtalte som en hypotese om bakgrunnen for at Cappelen har fremmet beskyldningene mot Jensen. I avhør har Cappelen forklart at han fortalte om Jensen "fordi dem rundt skulle føle seg trygge". I retten hevdet Cappelen at dette dreide seg om de han samarbeidet med om hasjimporten.

– Er det noen som har fått deg til å føle seg trygg ved at Jensen sitter på tiltalebenken? spurte Elden.

– Nei, nei, nei, svarte Cappelen.

– Det er ingen som har presset meg eller truet meg til å dra inn Eirik Jensen i dette her, fortsatte han.

Påstand om milliongjeld

Elden fortsatte:

– La oss ta en tese: At du skylder en del millioner i det kriminelle miljøet. Og at noen av dem du skylder penger til, ikke er så glad i Eirik Jensen. Vil det kunne være et moment for at de rundt deg skal føle seg trygge? Så sier de at «hvis du ikke kan betale dette, så tar vi kona og barna dine». Så sier du «Jeg kan ikke betale». Så sier de «Kan du gjøre noe annet for oss? For eksempel å putte Eirik Jensen på den benken, hold ham der og sørg for at han får straff».

– Hvordan skal det foregå? svarte Cappelen.

– Sånn at vi sitter her, sa Elden.

– Hvordan kan du bygge opp en sånn tese? Det er ingen som har presset meg til dette her, sa Cappelen.

– Så dum er jeg ikke, Elden

Elden gikk også gjennom avhør som Cappelen har gitt til Spesialenheten for politisaker og politiet i Asker og Bærum, der han fortalte langt mer til førstnevnte enn sistnevnte.

– Der var det litt rotete, for jeg visste ikke hva de satt på. Det var veldig klønete og dumt. Jeg skulle vært mye tydeligere, sa Cappelen.

Elden spurte om Cappelen ikke trodde at sakene på et tidspunkt ville bli samlet.

– Du, så dum er jeg ikke, Elden. Jeg har gjort mye dumt, men der skjønte jeg at det kom til å bli en "fusjon", svarte Cappelen.

