Dommen om Breiviks soningsforhold kommer 1. mars

Breivik stevnet i 2015 staten for brudd på menneskerettighetene under soningen. Da saken ble behandlet i Oslo tingrett, kom retten fram til at soningsforholdene hans var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikler om forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Dommen ble anket, og rettssaken i Borgarting lagmannsrett gikk i gymsalen i Skien fengsel i januar.

(©NTB)