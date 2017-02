Økokrim har startet etterforskning av Tine og Tetra Pak

– Vi ble varslet av Tine, og representanter for selskapet møtte opp hos oss på onsdag. Jeg kan bekrefte at vi har åpnet etterforskning som følge av denne henvendelsen, sier statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim til NTB.

Hun ønsker ikke si når dette gikk fra en undersøkelsessak til etterforskning. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte leverandørforholdene forrige uke, og som førte til at Økokrim ønsket å se nærmere på saken.

– Etterforskningen framover vil søke å avkrefte eller bekrefte den mistanken som foreligger. I den forbindelse vil avhør og innhenting av dokumentasjon bli viktig, sier Hansen.

Allerede fredag morgen møtte etterforskere fra Økokrim opp i Tetra Paks kontorer på Lysaker i Oslo, hvor de sikret seg dokumenter. Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere om noen er siktet så langt i saken, heller ikke hvor mange personer Økokrim vil avhøre i tiden som kommer.

– Jeg kan ikke bekrefte at det er disse to personene vi ser på, sier Hansen med henvisning til Tines tidligere innkjøpssjef og en av toppselgerne i Tetra Pak som Dagens Næringsliv har omtalt.

– Mistanken gjelder mulige straffbare forhold i en leverandørsituasjon, sier Hansen.

Totalt viser materialet Dagens Næringsliv har tilgang til, at Tetra Pak skal ha refundert rundt 580.000 kroner etter reiser over drøyt fire år hvor selgeren deres har oppgitt at innkjøpssjefen hos Tine har vært med.De involverte nekter for at de har gjort noe galt.

