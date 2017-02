Venstre splittet om Plan B

Seks fylker har allerede uttalt seg om regjeringsspørsmålet. Alle er enige om at Høyre, Venstre og KrF er førstevalg. Når det gjelder hva som er nest beste alternativ, spriker derimot meningene, skriver Aftenposten.

I Oppland vil de ikke lukke for mange dører ennå.

– Jeg vil ikke utelukke verken dagens modell med blåblå regjering og samarbeidsavtale eller et samarbeid med Ap. Om man ikke kommer i mål med noe på borgerlig side, kan det tenkes Ap vil foretrekke Venstre fremfor SV, sier fylkesleder Roger Granum. For tre andre fylker er det ikke ønskelig å fortsette på dagens linje.

«Heller enn å sitte i regjeringens parlamentariske passasjersete, bør Venstre igjen ta plass rundt kongens bord», heter det fra Sogn og Fjordane. Der og i Hordaland vil man ikke støtte en regjering Venstre ikke er en del av. Granum i Oppland synes det er «unaturlig» å fastslå for et parti nær sperregrensen.

For Hedmark er en mulig plan B å gå i opposisjon og samarbeide med andre partier på Stortinget fra sak til sak. Telemark Venstre vil på sin side arbeide for en regjering der «ytterpunktene i norsk politikk ikke er dominerende og toneangivende» og vil se an valgresultatet før de stenger døren for andre partier.

