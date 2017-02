Traust rapport kan sette fyr på lønnsoppgjøret

Reallønnen synker når prisveksten øker mer enn lønnsveksten. Det var tilfellet for de fleste grupper av arbeidstakere i fjor. Mandag klokken 10 kommer utvalgsrapporten som i detalj forteller hvor mye reallønna har krympet.

LO-leder Gerd Kristiansen er beredt til å kjempe for at arbeidstakerne får bedre uttelling for lønna si i år enn i fjor. Hun sier ja til moderasjon, men nei til nulloppgjør.

– Vi har hatt to oppgjør der vi har hatt veldig moderate krav. Det betyr at alle som har hatt sentrale oppgjør, sitter igjen med omtrent ingenting. Det må vi få gjort noe med, sa Kristiansen til NTB i forrige uke.

Mellomoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det forhandles om lønn og ikke øvrige prinsipper i tariffavtalene som tilfellet er ved hovedoppgjør. LOs representantskap vil kommende tirsdag konkretisere sine krav i det som ventes å bli et samordnet oppgjør.

Det er ventet at LO vil prioritere lavtlønte og fremme krav som trekker i retning av likere lønn mellom menn og kvinner. Kravoverleveringen mellom LO og YS og motparten NHO er avtalt 6. mars. Om arbeidslivsorganisasjonene står et stykke fra hverandre i synet på hva lønnstilleggene bør være, er de enige om at norsk økonomi ennå ikke er friskmeldt.

– Det er fortsatt store problemer i petroleumsindustrien med oppsigelser og permitteringer og nedgang i investeringer. Det betyr, dessverre, at vi er avhengige av fortsatt moderasjon, sa NHO-leder Kristin Skogen Lund til NTB etter forrige ukes møte i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet.

Ikke pensjon

Fra før er det avklart at pensjonsfeiden i norsk arbeidsliv ikke blir bilagt denne våren heller. LO-nestleder Tor-Arne Solbakken slo tidligere i år fast overfor NTB at det blir et pensjonsfritt oppgjør i 2017.

Verken i offentlig eller privat sektor fant partene i arbeidslivet ut av alle pensjonsflokene i fjor. Lenge var det ønsker om en omkamp i 2017, men prosessen går tregt og framdriften er liten. Dermed vil lønnsoppgjøret så å si utelukkende handle om penger og lønn, slik vanlig er annethvert år når det er mellomoppgjør.

(©NTB)