Tenåringer pågrepet etter taxiran i Kristiansand

Taxisjåføren ble truet med kniv under ranet, men kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet til NRK. Ranet skjedde på Grim like etter klokken 9.

Ved 11.30-tiden aksjonerte politiet mot en leilighet i samme bydel der det befant seg fire personer.

– Det er snakk om to pågripelser og to innbringelser. Kun to av dem var med på ranet, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt tilFædrelandsvennen.

De to som er siktet for ranet, er 17 og 19 år gamle. De to andre, som var sammen med de siktede da politiet aksjonerte, er 16 og 17 år gamle. En av de fire er bosatt i Kristiansand, de andre tre er fra Aust-Agder.

– To av dem er kjent for politiet fra tidligere, sier Klausen.

Det er ikke kjent hva ranerne fikk med seg av verdier, men politiet opplyser til NRK at det er gjort funn som knytter de siktede til hendelsen.

