Rumensk lommetyv meldte seg etter TV-program

På slutten av 2015 reiste mannen og to andre rumenere rundt på kjøpesentre i Midt-Norge og opererte som lommetyver. Eldre kvinner var blant de vanligste ofrene. En av mennene kom tilbake i 2016 med to nye kompanjonger. Hovedmannen ble tatt i Molde og er dømt til to års fengsel, melder NRK.

40-åringen var hjemme igjen i Romania da han så et norsk TV 2-program på rumensk nett-TV om personer som var mistenkt for lommetyverier i Norge. Da ringte han politiet for å melde seg

– Vi fikk inntrykk av at han angret og ville gjøre opp for seg siden han nettopp hadde blitt far for første gang, sier politietterforsker Øyvind Jørgensen til NRK. Småbarnsfaren er nå dømt til ett år og fem måneder i fengsel.

(©NTB)