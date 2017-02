Plan B splitter Venstre

Fylkesleder Roger Granums forslag om primært å gå inn for et samarbeid med Høyre og KrF, samtidig som døren holdes åpen for Frp på den ene og Ap/Senterpartiet på den andre siden, ble avvist og ikke votert over.

– Samarbeidsspørsmålet er en betent sak. Om lag halvparten av delegatene på fylkesårsmøtet har så stor aversjon mot Fremskrittspartiet at de ikke engang ville akseptere Frp som støtteparti for en blågrønn regjering, sier Granum til NTB.

– Vanskeligere

Fylkeslederen i Oppland mener spørsmålet er langt vanskeligere nå enn for fire år siden. Han tror debatten vil bli intens på landsmøtet i Ålesund i månedsskiftet mars/april.

– For mange har et samarbeid med Frp blitt enda vanskeligere etter de siste statsrådsskiftene. I tillegg er det mange som ikke liker retorikken som føres, sier Granum.

At Venstre i Oppland-kommuner som Østre Toten og Lillehammer samarbeider med Arbeiderpartiet spiller nok også en rolle, mener han.

Stort sprik

Seks fylker har tidligere uttalt seg om regjeringsspørsmålet. Alle er enige om at Høyre, Venstre og KrF er førstevalg. Når det gjelder hva som er nest beste alternativ, spriker derimot meningene, skriver Aftenposten.

En gjennomgang avisen har gjort viser at Sogn og Fjordane, Hedmark og Hordaland Venstre sier nei til å videreføre dagens modell med en samarbeidsavtale. De vil ikke støtte en regjering de selv ikke er en del av.

I Telemark, Agder og Akershus er formuleringene mye mindre skarpe. Uttalelsene slår fast at Venstre vil ha en regjering der "ytterpunktene i norsk politikk ikke er dominerende og toneangivende", men de lukker heller ikke døren for andre former for samarbeid enn en blågrønn regjering der Venstre inngår.

