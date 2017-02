Oslo kommune vil tømme søppelet selv

Frykt for at Veireno mandag skulle erklære seg konkurs, fikk byrådet til å hasteinnkalle til en pressekonferanse søndag ettermiddag. Da hadde de allerede forhandlet med avfallshåndteringsselskapet i noen uker.

Veireno drev allerede med tap fordi selskapet måtte doble tallet på sjåfører, men det var ikke før selskapet ble politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven for tre uker siden at det var juridisk klart at kommunen kunne komme seg ut av kontrakten.

– Kontrakten viste seg å være svært vanskelig å komme ut av. Jeg har fryktet store erstatningssøksmål mot kommunen, siermiljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til NTB.

– Det viktigste for meg har hele tiden vært å sikre at avfallet blir hentet, både i morgen, på tirsdag og neste uke, sier hun.

Kritikk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) retter sterk kritikk mot det forrige Høyre/Frp-byrådet.

– Vi arvet en kontrakt som viste seg å ikke være gjennomførbar. Dette er en kontrakt som aldri burde ha vært inngått, slår han fast.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, svarer med samme mynt.

– Å skylde på det forrige byrådet er en pinlig ansvarsfraskrivelse. Det er Raymond Johansens byråd som har godtatt avvik fra kontrakten på en rekke områder, skriver Solberg i en epost til NTB.

Veireno-sjef Jonny Enger sier i en pressemelding at han beklager den mangelfulle avfallshåndteringen i Oslo og håper den nye løsningen vil skape ro og stabilitet.

Blir kommunalt

Fra mandag av overtar Oslo kommune både søppelbiler og Veirenos til sammen 170 ansatte. Kommunen slipper også en ny omfattende innkjøringsperiode og setter dermed ikke avfallshåndteringen ut på anbud på nytt i denne perioden.

Avtalen innebærer merkostnader for Oslo kommune på 40 millioner kroner. Dette er kostnader som ikke er lagt inn i 2017-budsjettet, og derfor blir avfallsgebyret økt med 5,2 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

– Når vi nå velger den løsningen vi gjør, så er det for å skape ro, sikre avfallshenting og sørge for forutsigbarhet for de ansatte, sier byrådsleder Johansen.

Byrådet understreker at uten en slik overdragelse ville avfallsinnhentingen ha stoppet opp.

– Det ville ha fått problemene i fjor til å se ut som en mild bris i forhold, sier miljøbyråd Berg.

Søppelbilene vil fortsatt kjøre rundt med Veirenos logo i tida framover. Over halvparten av de tidligere Veireno-ansatte har utenlandsk bakgrunn, og kommunen skal nå gå gjennom kontraktene til de 170 som nå blir kommuneansatte.

Ny innkjøring

Allerede de første to ukene etter at Veireno startet avfallshåndteringen 3. oktober i fjor, hadde 5.500 innbyggere klaget. Ved nyttår hadde etaten mottatt 30.000 klager.

Selv om situasjonen har bedret seg, understreker Berg at kommunen nok også vil trenge en viss innkjøringstid.

– Denne løsningen betyr ikke at alt vil gå smertefritt fra i morgen av. Men når kommunen tar ansvaret, gir det oss større frihet til å gjøre endringer i tiden fremover, sier hun.

Berg er samtidig lettet over at Rødt-leder Bjørnar Moxness ikke lenger vil fremsette mistillitsforslag mot henne.

Overfor NTB betegner Moxness løsningen på søppelkaoset som en full politisk seier til Rødt. Også Venstre, SV og LO berømmer byrådet for å ha tatt over ansvaret for søppelhåndteringen.

