Oslo kommune overtar avfallsinnhentingen fra Veireno

– Vi har arvet en kontrakt som viste seg å ikke være gjennomførbar. I dag er det lett å si at Veireno aldri burde ha levert inn dette tilbudet, og kommunen burde aldri ha akseptert det. Dette er en kontrakt som aldri burde ha vært inngått, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en hasteinnkalt pressekonferanse søndag ettermiddag.

Byrådet i Oslo kommune opplyser at Veireno denne uken har gjort det klart at selskapet har økonomiske problemer som følge av tap av penger på kontrakten, og at selskapet allerede fra mandag ikke ville klare å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Det gikk dermed mest sannsynlig mot konkurs for det utskjelte selskapet. For å unngå en umiddelbar stans i innsamling av husholdningsavfall, ser byrådet det derfor som nødvendig at Oslo kommune tar over avfallsinnsamlingen i Oslo.

Blir ansatt i kommunen

Gjennom en virksomhetsoverdragelse overtar Oslo kommune både søppelbiler og Veirenos til sammen 170 ansatte. Kommunen slipper også en ny omfattende innkjøringsperiode og setter dermed ikke avfallshåndteringen ut på anbud på nytt i denne perioden.

– Når vi nå velger den løsningen vi gjør, så er det for å skape ro, sikre avfallshenting og sørge for forutsigbarhet for de ansatte, sier byrådsleder Johansen.

Oslo kommune opplyser at de vurderte å avvikle deler av eller hele kontrakten med Veireno. Det ble avgjørende å få til en løsning som sikret at kommunens innbyggere ikke ble stående i flere dager uten at søppelet ble hentet.

– Uten denne overdragelsen ville avfallsinnhentingen stoppet opp i påvente av nye leverandører, sier direktør Arild Sundberg i Renholdsetaten.

Kommunen understreker at man ikke har kjøpt Veireno, men at man kun har overdratt ansatte og driftsmidler. Allerede mandag morgen klokken 8 starter Renholdsetaten arbeidet med å gå gjennom arbeidskontraktene til de 170 ansatte som nå blir kommuneansatte.

Juridisk vurdering

Allerede de første to ukene etter at Veireno startet avfallshåndteringen 3. oktober i fjor, hadde 5.500 innbyggere klaget. Ved nyttår hadde etaten mottatt 30.000 klager. Siden er selskapet blitt politianmeldt for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Blant dem som klagde, var byrådsleder Johansen ogbystyremedlem Carl I. Hagen (Frp).

Kommunen peker på at til tross for en rekke ekstratiltak, har ikke selskapet klart å levere i tråd med kontrakten. Da det ble kjent at bruddene på arbeidsmiljøloven ikke var rettet, men tvert imot var langt flere enn det som var rapportert av Veireno, var den juridiske vurderingen at det var grunnlag for å heve kontrakten.

– At Veireno fortsatte å bryte arbeidsmiljøloven i et mye større omfang enn de rapporterte til kommunen, er helt uakseptabelt, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg og fastslår at alt tyder på at kontrakten aldri burde vært inngått.

– Jeg forstår alle som har vært forbanna, både på grunn av manglende henting av avfall og Veirenos lovbrudd. Det har definitivt jeg også vært. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har funnet en løsning som avslutter kontrakten med Veireno, og som gjør at vi kan rette blikket fremover, sier hun.

Ikke smertefritt

Arild Sundberg sier kommunen nå vil gjøre flere organisatoriske grep internt for å styrke driftsledelsen og utnytte kompetansen som kommunen allerede besitter.

– Samtidig ser vi på tiltak rettet mot konkrete kjøreruter og områder, sier Sundberg og legger til at det blant annet kan være aktuelt å korte ned kjøreruter som blir vurdert som for lange.

Berg understreker at kommunen nok trenger en viss innkjøringstid.

– Denne løsningen betyr ikke at alt vil gå smertefritt fra i morgen av. Men når kommunen tar ansvaret, gir det oss større frihet til å gjøre endringer i tiden fremover, og vi har mer direkte kontroll på at rettighetene til de ansatte blir ivaretatt, sier Berg.

NTB har ikke lyktes i å få en kommentar fra Veirenos leder Jonny Enger.

