NRK: Byrådet i Oslo vil heve hele eller deler av Veireno-kontrakten

– Noe har skjedd. Det er garantert verdt å komme, var alt kilder i byrådet ville si før pressekonferansen der både byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og konstituert direktør Arild Sundberg i Renovasjonsetaten skal være til stede.

Men ifølge kilder NRK har vært i kontakt med, dreier det seg altså om å heve hele kontrakten med Veireno eller deler av den.

Borte fra nettet

Hasteinnkallingen førte raskt til spekulasjoner om kommunen nå vil si opp kontrakten med det utskjelte renovasjonsselskapet.

Ifølge VG er nettsiden til Veireno samt selskapets side på Facebook blitt fjernet i løpet av de siste dagene. Også på morselskapet VT Gruppens nettsider er både selskapet og kontaktpersoner fjernet fra listen.

Søppelet har tårnet seg opp siden Veireno tok over avfallshåndteringen i oktober i fjor, og på tre måneder kom det inn over 30.000 klager fra frustrerte osloborgere. Nylig ble selskapet anmeldt til politiet av Arbeidstilsynet for grove brudd på en rekke arbeidstidsbestemmelser.

I januar måtte lederen for Renovasjonsetaten i Oslo kommune Pål Sommernes gå av etter press fra miljø- og samferdselsbyråden.

– Gjenopprette tilliten

Rødt-leder Bjørnar Moxness varslet i januar mistillitsforslag mot Lan Marie Berg dersom ikke kontrakten med Veireno oppheves.

– Vårt krav er at selskapet skal ut. Dersom det er dette som nå skjer, vil det bidra til å gjenopprette tilliten til Berg, sier han til NTB.

Dagsavisen skrev før helgen at mange oslopolitikere er urolige for hva som kan skje dersom kommunen hever kontrakten med Veireno. Bekymringen er at selskapet vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning. Da vil Oslo stå uten renovasjon.

