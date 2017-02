Fire pågrepet etter taxiran i Kristiansand

Ranet skjedde ved Grim like etter klokken 9 søndag morgen. Politiet har søkt etter to personer som løp fra stedet. Sjåføren kom uskadd fra hendelsen.

Nå har politiet aksjonert mot en leilighet i området. Fire personer som oppholdt seg i leiligheten, er pågrepet.

– Det er snakk om to pågripelser og to innbringelser. Kun to av dem var med på ranet, så får vi sortere rollene de forskjellige har når de kommer inn på stasjonen, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt overfor Fædrelandsvennen.

Det var en udramatisk pågripelse, ifølge operasjonslederen. To av de innbrakte er kjenninger av politiet.

– Ranerne brukte vold og trusler om vold. Taxisjåføren er oppskaket, men fremstår som fysisk uskadd, sainnsatsleder Vigleik Fidje til avisen tidligere på morgenen.

Det er ikke kjent hva ranerne fikk med seg av verdier.

(©NTB)