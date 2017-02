Far og tre sønner tiltalt for grov mishandling av ung mann

Torsdag 4. august i fjor fant politiet en kvinne i 20-årene alvorlig forslått i en leilighet i Bodø. Kvinnen ble innlagt på Nordlandssykehuset med blant annet hjernerystelse og sprengt trommehinne som følge av den grove volden.

Kvinnens eldste bror (30) er tiltalt for grov mishandling av henne, skriver Avisa Nordland. Ifølge tiltalen er volden "motivert av fornærmedes livssyn".

Omtrent samtidig som politiet fant kvinnen i leiligheten, møtte en 18-åring opp på Bodø politistasjon. Han forklarte at han var blitt holdt mot sin vilje på to forskjellige steder i Bodø i om lag en time. Han sa han var blitt utsatt for både vold, drapstrusler og trusler om voldtekt, skriver avisen. Ifølge mannens forklaring skal det ha blitt brukt våpenlignende gjenstander mot ham.

For dette forholdet er 30-åringen tiltalt sammen med sine to yngre brødre (17 og 28 år) og deres far (59). Mishandlingen skal ha skjedd fordi 18-åringen angivelig skal ha hatt et forhold til den 20 år gamle kvinnen. Alle de seks involverte i saken er opprinnelig fra Midtøsten.

– Gjerningspersonene har i avhør forklart at de oppfattet at kvinnen hadde et upassende forhold til den unge mannen. Det skal være bakgrunnen for volden og truslene mot de to fornærmede, sa politiadvokat Viktor Madsen til Avisa Nordland da saken ble kjent i fjor.

Politiet sier de tror bakgrunnen for volden er "kulturelt betinget".

