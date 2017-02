Avfall i Vestfold og på Romerike blir fortsatt hentet hvis Veireno går konkurs

– Søppelhentingen i Vestfold vil fortsette som vanlig, sier styreleder Hans Hilding Hønsvall i Vestfold Avfall og Ressurs (Vesar) til NRK og Tønsbergs Blad.

Vesar går inn og sikrer at husholdningsavfallet i de ni Vestfold-kommunene der Veireno har tømmeoppdraget, blir hentet selv om firmaet trolig begjærer seg konkurs mandag, skriver Tønsbergs Blad. Vesar tar midlertidig over mannskaper og kjøretøy.

Søndag ble det kjent at Veireno trolig vil begjære oppbud mandag. Selskapet overtok avfallshåndteringen i Oslo 3. oktober. Problemene startet umiddelbart, og ved årsskiftet var det kommet innover 30.000 klager. I tillegg er det avdekket over 2.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Søndag ble det klart at Oslo kommune hadde fått nok – og at de gjennom en virksomhetsoverdragelse overtar både søppelbiler og Veirenos 170 ansatte.

Også på Romerike vil søppelhentingen gå som normalt framover, skriver Romerikes Blad.Veireno jobber på oppdrag for Romerike avfallsforedling (ROAF) i deler av Skedsmo og Nittedal, men nå påtar ROAF seg midlertidig ansvar for sjåførene og bilene på de aktuelle rutene.

– Vårt mål er at en konkurs i Veireno ikke skal påvirke de tjenestene vi leverer til våre innbyggere, sier administrerende direktør Øivind Brevik i ROAF.

