SV-topper åpner for å bryte handlingsregelen

Stortingsrepresentanten fra Troms sier til Klassekampen at handlingsregelen gjerne må strammes inn, men at han vil skille mellom oljepenger til store investeringer og til drift, slik Frp lenge har foreslått. Blant annet vil han åpne for å bruke penger til kostbare investeringer i hurtigtog til hele landet.

– Vi er nå ved et punkt i historien der vi står overfor både en klimakrise og nedgang i oljevirksomheten. Vi har derfor dobbelt grunn til å øke ambisjonsnivået kraftig og sørge for et skifte.

Nylig gjorde imidlertid SV-nestleder Snorre Valen det klart at partiet støtter innstrammingen som regjeringen foreslo torsdag, og avisen får opplyst at det er svært delte meninger om dette internt i partiet.

Forslaget fra Fylkesnes får likevel langt på vei støtte fra enkelte partitopper. Kirsti Bergstø, som er innstilt som ny nestleder, åpner for en "situasjonsbestemt" tilsidesettelse av handlingsregelen.

–Handlingsregelen må ikke være en politisk tvangstrøye. Det er stor forskjell på å bygge landet og å bruke enorme summer på skattelette. Men det viktigste veivalget er evnen og viljen til å omfordele, sier hun til Klassekampen.

