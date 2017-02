Russ bandt fast jente i 2014 – må møte i retten

Ifølge tiltalen tok de jenta med i en russebil, bandt henne med gaffateip og kjørte henne til Øglendsparken i Sandnes, skriver VG. Der skal guttene ifølge tiltalen ha tapet og stripset jentas hender og føtter fast til en lyktestolpe – og kastet egg og mel på henne før de dro.

– De har oppfattet at det var en spøk, det er sånn russen holder på. De erkjenner ikke straffskyld, sierAnne Kroken, som er forsvarer for to av de tiltalte mennene.

Hun sier hennes klienter innrømmer å ha vært med på å binde og kaste mat på jenta.

Advokat Ørjan Eskeland, som er forsvarer for to andre av de tiltalte, sier at heller ikke hans klienter erkjenner straffskyld.Gunnar Helgevold, som er forsvarer for femtemann, sier han foreløpig ikke kankommentere saken.

Både Kroken og Eskeland reagerer påat det har tatt så lang tid å ta ut tiltalen.

– Tiltalen er tatt ut i 2016, og det er helt uvanlig at en tiltalebeslutning blir liggende i ett år før den blir sendt til retten. Min teori er at denne saken ikke har blitt prioritert høyt nok. Det er tre år siden og dette kan ikke være noe annet enn manglende prioritering, sier hun.

Politiadvokat Are Nygård Bergh sier årsaken til den lange tidsbruken er en anstrengtressurssituasjon, og at de derfor ikke klarer å få opp sakene så raskt som de skulle ønske og må prioritere veldig.

