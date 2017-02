Regjeringen øker støtten til abort

– Vi mener at det at kvinner har kontroll over sin egen kropp og ikke får barn for tidlig, er ekstremt viktig for å fremme kvinners likestilling. Så når et land kutter, forsøker vi å fylle opp, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Ifølge avisen styrker den norske regjeringen satsingen på familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner i år sammenlignet med i 2016. Midlene kommer etter press fra en bred front av norske partier og organisasjoner, som menerat Norge må trå til for å kompensere for Donald Trumps bistandskutt til kvinnehelse. I slutten av januar gjeninnførte presidenten et forbud mot at amerikanske bistandspenger kan brukes på organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort.

Utenriksminister Børge Brende (H) sier at Norge vil sende pengene gjennom de kanalene som fungerer best.

– Norge bruker fra før en milliard kroner på kvinners helse. Så vil vi løpende vurdere om vi skal ytterligere styrke dette viktige området, sier han til VG.

Tirsdag signerte over 60 organisasjoner et brev til Solberg der de ba Norge om å øke støtten til organisasjoner som jobber for adgang til abort.

