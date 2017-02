Elleve måneders fengsel for trygdesvindel

Mannen ble ufør etter en arbeidsulykke i 1995, men klarte å komme seg tilbake til arbeidslivet. Han fikk stadig høyere inntekt, men unnlot å opplyse Nav om dette. Ifølge tiltalen fikk mannen urettmessig utbetalt 902.204 kroner i uføretrygd i en periode på rundt tre år, skriver Bergens Tidende. Det ene året skal mannen ha tjent over 750.000 kroner, samtidig som han fikk utbetalt uførepensjon.

42-åringen forklarte i retten at han trodde han hadde krav på pengene fordi han hadde fått økonomiske problemer etter arbeidsulykken. Han sa også at han trodde at Nav automatisk justerte trygden i forhold til hans øvrige inntekt.

Bergen tingrett festet ikke lit til mannens forklaring og dømte ham for trygdesvindel.Ifølge dommen har mannen fått en rekke brev fra Nav der det står at han plikter å gi beskjed dersom inntektsforholdene hans endres. Retten slår fast at mannen må ha visst at han ikke hadde krav på pengene han fikk fra Nav.

42-åringens forsvarer, advokat Steinar Berg Yndestad, opplyser til Bergens Tidende at dommen er anket.

