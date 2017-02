DNB varsler nedbemanning

Benedicte Schilbred Fasmer, som er direktør for bedriftsmarkedet, informerte de ansatte torsdag, skriver VG. Hun varslet da sammenslåing av avdelinger og påfølgende nedbemanning, men sa ikke hvor mange og hvem som vil bli berørt.

– Det var et første varsel om at det vil komme nedbemanninger, forteller en kilde til avisen. Etter det VG forstår vil det bli gitt mer spesifikk informasjon fra 8. mars.

– I første omgang er dette en intern endring av regionstrukturen vår. Vi går fra sju til fire regioner i bedriftsmarkedet i DNB. Formålet er enklere beslutningslinjer som gjør oss mer effektive, forklarer Fasmer. Hun sier prosessen skal være ferdig i mai.

– Det er for tidlig å si noe konkret om utfallet av prosessen, samtidig kan vi ikke utelukke at det blir noe færre årsverk totalt sett gjennom omorganiseringen, sier hun og påpeker at det digital skiftet gjør at også bedriftskunder blir mer selvbetjente

Endringene vil omfatte bedriftsmarkedet, stabsfunksjoner og administrasjonen.

