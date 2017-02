Bollestad: Eggdonasjon er ikke likestilling

Bioteknologi og grensene for hvordan man kan lage barn, er blant KrF sine viktigste saker før valget, sierstortingsrepresentant og listetopp Olaug Bollestad (KrF), til Stavanger Aftenblad.

"Det må settes rammer for assistert befruktning for å sikre at barnet både får en far og en mor," heter det i en uttalelse som Rogaland KrF vedtok denne helgen.

– Å åpne for dette vil bryte med et viktig biologisk prinsipp, nemlig at den som føder er mor til barnet. Dette handler om barnet sin rett, sier Bollestad.

Krf-toppen sier Arbeiderpartiet bruker likestillingsargumentet, men sier at dette er ikke likestilling.

– Kvinner blir et middel. Dessuten flytter vi en grense, for dersom enslige kvinner skal få slik hjelp, så blir neste steg å hjelpe menn i lignende situasjon. Hvem skal i så fall bære fram dette barnet, spør Bollestad.

Hun sier hun stiller seg bak partiets landsstyrevedtak i spørsmålet om samarbeid, der det heter at KrF helst vil samarbeide med Høyre og sentrumspartiene – og utelukker regjeringssamarbeid med Frp.

Høyre og Senterpartiet har så langt delt KrF sitt syn i saken. I Høyre er de svært splittet, og vil ta stilling til saken pålandsmøtet senere i vår. Ifølge Bollestad vil standpunktet de tar også være viktig for KrF.

