Ask Lundberg valgt som leder i Naturvernforbundet

– Nå skal vi vinne kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja og sikre de siste vassdragene mot kraftutbygging, sier Ask Lundberg.

Hun ble valgt som nestleder i 2015, og rykket opp som leder etter at Lars Haltbrekken gikk av i september 2016. Ask Lundberg har tidligere vært leder i Natur og Ungdom, samt leder i Naturvernforbundet i Troms. Lørdag ble hun valgt som leder i Naturvernforbundet på et ekstraordinært landsmøte.

Hun blir den fjerde kvinnelige lederen i Naturvernforbundets 103 år lange historie, og den første fra Nord-Norge. Lundberg er bosatt i Tromsø, og ble nylig kåret av avisa Nordlys som en av Nord-Norges mest innflytelsesrike personer.

Øyvind Johnsen (62) fra Nøtterøy i Vestfold ble valgt som forbundets nestleder.

