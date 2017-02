Økt forventning til norsk klimalov

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sendte i fjor et utkast til ny klimalov på høring. Regjeringen har fått inn rundt 1.300 høringssvar, og departementet arbeider nå med en lovproposisjon som skal fremmes for Stortinget til behandling i løpet av vårsesjonen.

– Mange av høringsinstansene tar til orde for at lovforslaget bør være mer forpliktende enn det forslaget som har vært på høring, opplyser Helgesen til NTB.

Samtidig understreker han at store næringsorganisasjoner som blant annet NHO og Energi Norge gir støtte til regjeringens høringsforslag.

Massiv kritikk

Det opprinnelige forslaget fikk sterk kritikk av en samle norsk miljøbevegelse. Også Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne, som regnes som "klimalovens far", var svært kritisk og karakteriserte lovforslaget som svært uforpliktende.

I mellomtiden har Sverige kommet med et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende. Forslaget legger opp til netto nullutslipp av klimagasser i Sverige innen 2045. Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet. Lovforslaget er inspirert av lignende klimalover i Danmark og Storbritannia.

– Vi er kjent med forslaget til klimarammeverk og klimalov i Sverige og registrerer at det er mange av de samme elementene som går igjen, sier Helgesen.

– Samtidig er det viktig at en norsk klimalov er tilpasset norske forhold, norsk klimapolitikk og vårt rettslige og politiske system, legger han til.

Klare føringer

Hansson sier at mye har skjedd siden regjeringens la fram utkastet til klimalov i fjor høst.

– Siden den gang har Stortinget fattet flere vedtak som gir klare føringer for en mye mer forpliktende klimalov, og Sverige har lagt fram en effektiv klimalov som Norge naturligvis må klare å matche, sier Hansson til NTB.

Cicero-forsker Bård Lahn mener det er viktig at en norsk klimalov må sikre jevnlig etablering av nye, stadig mer ambisiøse klimamål, slik Parisavtalen krever.

– For det andre må loven, hvis den skal bli effektiv, etablerer tydeligere mål for hvor store utslippskutt som skal skje innenlands og i de enkelte sektorene i Norge, understreker han.

Lahn sier at den svenske loven er mye mer konkret og offensiv når det gjelder å sette mål for hvordan svenske innenlandske utslipp skal utvikle seg, uavhengig av hva slags klimatiltak Sverige betaler for i andre land. Forslaget går lengre enn det EU krever av Sverige.

–Stortinget kan absolutt finne inspirasjon fra Sverige hvis de ønsker å styrke det norske lovforslaget, understreker han.

Strammere rammeverk

Nina Jensen i WWF viser til at det erstadig flere politikere i ulike partier som nå tar til orde for at den norske klimapolitikken trenger et strammere rammeverk.

– Vi håper norske politikere lar seg inspirere av svenskene. Vi håper på lignende tverrpolitisk støtte til en offensiv lov her hjemme, sier Jensen til NTB.

Hun mener at det viktigste som må på plass, er tallfestede utslippsmål som gjelder alle norske klimautslipp fram mot 2050.

– Dessuten trenger vi et fast system med årlige klimadebatter i Stortinget og et uavhengig klimaråd som ser etter at mål og tiltak er tilstrekkelige, sier Jensen

(©NTB)