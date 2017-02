Willoch advarer mot behovsprøvd barnetrygd

Den 88 år gamle tidligere statsministeren har skrevet en epost til Høyres stortingsrepresentanter om teamet, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Programkomiteen er delt i sitt syn, men komitéleder Torbjørn Røe Isaksens dobbeltstemme gir flertall for et forslag om å beholde dagens ordning, men vurdere alternativer for å gi høyere barnetrygd til familier med lav inntekt. Det siste er Willoch altså imot.

– Fordi en behovsprøving vil bety at det blir mindre lønnsomt for foreldre å øke egen inntekt, kan flere fattige foreldre føle svakere motiv for å komme inn i arbeidslivet. Det kan føre til at flere blir værende i fattigdom, sier partiveteranen til ANB. Han mener også at barnetrygden «heller bør heves enn senkes i realverdi». Siden 1990 har trygden stått stille på 970 kroner måneden siden 1996.

– Man bør overveie å gi forsørgere fradrag i skatten i stedet for kontant utbetaling. Hvis man går over til dette, må de som tjener så lite at fradrag i skatten ikke kan bli store nok, få kontanter i stedet, sier han.

Isaksen sier han er 90 prosent enig med Willoch, men at han altså at han vil åpne for å styrke barnetrygden for dem med lavest inntekt.

