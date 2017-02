UNE snur i Taleb-saken

Taleb mistet broren sin på Utøya, men overlevde selv. I 2015 mistet han statsborgerskapet, og tirsdag ble det kjent at han ville gå til sak for å få det tilbake. Fredag opplyste NRK at Utlendingsnemnda (UNE) har snudd i saken og likevel ikke vil tilbakekalle statsborgerskapet.

Da foreldrene og storebroren kom til Norge, trodde de det var lettere å få opphold om de sa de var fra Somalia i stedet for Djibouti, skrevKlassekampentirsdag. Foreldrene ble tvangsreturnert i juli 2015. Faren døde fem dager etter tvangsreturen. Storebroren dro til Djibouti i april 2015.

Mubarak Ahmed Taleb gikk sammen med sin to år eldre søster til sak mot staten. De var bare ti og tolv år gamle da de søkte asyl i Norge sammen med sine foreldre. De fikk ikke utvisningsvedtak fra Norge og Schengen, men har oppholdt seg i Norge ulovlig de siste to årene. Begge har barn som er født i Norge, og nå får begge to bli i landet.

