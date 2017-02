Silver: – Sjokkert og forbannet

– Vi er sjokkert og forbannet. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon, kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet. Dette er et stygt maktovergrep fra regjeringen, sier Stig Grimsgaard Andersen, representant for aksjonærene i Silver Pensjonsforsikring.

Fredag opplyste Finansdepartementet at Silver blir satt under offentlig administrasjon.

– Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart, sier settestatsråd Sylvi Listhaug (Frp).

Torsdag leverte Silver Pensjonsforsikring begjæring om midlertidig forbud mot statlig overtakelse til Oslo byfogdembete. I en pressemelding opplyser Silver at Byfogden besluttet å ta opp begjæringen til behandling og innkalte partene til rettsmøte i uke 10 eller 11.

– Når staten ikke engang viser kundene i Silver respekt ved å vente på en avgjørelse i rettsapparatet om en slik overtakelse vil være grunnlovsstridig, peker dette igjen på en stat som slett ikke ønsket noen løsning for selskapet, fortsetter Grimsgaard Andersen.

Eierne satt fredag kveld samlet for å vurdere situasjonen og mulige rettslige skritt.

– Vår oppgave har alltid vært å ta vare på kundene våre. Det vil fortsette. Hver eneste mulighet skal være uttømt før vi gir opp kampen. Det innebærer også nye rettslige skritt, sier Grimsgaard Andersen.

