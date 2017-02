Russland: Solhjell og Grande vil bli nektet innreise på nytt

For to uker siden ble det kjent at SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande nektes visum til Russland. Det fikk Stortingets utenriks- og forsvarskomité til å avlyse et planlagt besøk til Moskva 2. og 3. februar..

I en omfattende uttalelse fra den russiske ambassaden fredag om forholdet til Norge, legges mye av skylden for visumsaken på Norge.

– Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, skriver ambassaden.

Ambassaden viser til at Norge i 2014sluttet seg til EUs sanksjonsliste og mener dessuten at vedtakene i en forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard fra 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske statsborgere som ønsker å reise til Spitsbergen etter 1. september 2016.

Ambassaden peker videre på at listene over nordmenn som er nektet innreise til Russland, de såkalte stopplistene, ble overlevert til Utenriksdepartementet 29. november i fjor – lenge før den parlamentariske delegasjonen fra Norge ble satt sammen.

– Vi regnet med at norske kolleger ville være ærlige med dem som sto på listen og direkte informere dem. Det regner vi fortsatt med, skriver ambassaden og legger til at de ikke kjenner til om det ble rettet protester fra Norge og at ambassadør Teymuraz Ramishviliikke ble "kalt inn på teppet".

I møter i slutten av januar ble det fra russisk side blant annet foreslått et kompromiss der et likt antall personer ble fjernet fra de to landenes respektive stopp-lister. Dette sa Norge nei til.

– Vi er ikke på en veldedighetskveld. Hvis det på nytt blir levert dokumenter for visa for Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell, skal de igjen bli nektet innreise, understreker ambassaden.

– Nå ligger ballen hos norske parlamentarikere. Det er de som bestemmer om de vil avlegge et besøk til Russland eller ikke. Invitasjonen fra lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin I. Kosatsjev, gjelder fortsatt, avslutter ambassaden.

