Norwegian kan satse på Asia fra London

SAS har enerett på å bruke russisk luftrom, og Norwegian må derfor ta den lengre og dyrere veien sør for nabolandet i øst.

– Det er helt tullete, hele greia, sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Men selv uten en ny avtale som gir Norwegian adgang til å fly over Russland, kan selskapet likevel se østover, skriver Aftenposten.

– Norwegian er ikke avhengige av å fly fra Oslo, men vi vil gjerne. Markedet utenfor Oslo er mye større, og vi satser veldig tungt fra blant annet London. Så jeg ser slett ikke bort fra at vi kommer i gang med nye ruter østover fra England før vi starter i Norge, sier Kjos. Han vil ikke legge ansvaret på russerne for at det ikke er blitt noen avklaring.

– Det er norske myndigheter som sitter med nøkkelen til å løse denne saken. Dette er en sak som burde ha topprioritet fordi det vil skape mange nye jobber.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier norske myndigheter skal ta opp Norwegians sak på neste møte med Russland i vår, og sier departementet har diskutert saken lenge før selskapet tok den opp i mediene.

