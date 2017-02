Nedturen fortsetter på Oslo Børs

Det eneste selskapet av de mest omsatte på hovedindeksen som stiger i verdi etter børsstart fredag formiddag, er Europris som går opp 5,4 prosent.

Taperne er Norwegian der nedturen fortsetter til tross for det gode resultatet fredag. Kursen på flyselskapet faller 3,7 prosent. PGS går ned 3,6 prosent, DNB faller 1,3 prosent og Yara faller 1,5 prosent.

Også ved de viktigste europeiske børsene pekte pilene rett ned fredag formiddag. CAC 40 i Paris faller 0,7 prosent, DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,4 prosent, mens FTSE 100 i London gikk ned 0,3 prosent.

Et fat nordsjøolje ble fredag formiddag omsatt for 55,3 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 53,3 dollar fatet.

