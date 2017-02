Mor og far skal selv fordele foreldrepermisjon ved samlivsbrudd

Ifølge folketrygdloven har den av foreldrene som blir alene om omsorgen for et barn etter et samlivsbrudd, rett til å overta den gjenværende delen av foreldrepermisjonen. Foreldrepermisjon kan tas ut inntil barnet er tre år.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker imidlertid at hovedregelen skal være at foreldrene selv skal avtale hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd. Forslaget ble fremmet for Stortinget fredag.

– I dagens lovtekst er det ikke nevnt at foreldre har adgang til å fordele foreldrepermisjonen etter samlivsbrudd. Det har i praksis vist seg at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt. Jeg vil oppfordre foreldre til å samarbeide om hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd. Med forslaget blir det ikke lenger noen automatikk i at mor overtar fedrekvoten, sier statsråden.

