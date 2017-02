Malika Bayan legger vekk hijaben

Bayan la fredag ut bilde av seg selv uten hijab på sosiale medier, skriver Jærbladet.

-Jeg er fortsatt muslim. Det var et frivillig valg å ta på seg hijaben, og jeg står fritt til å ta den av dersom jeg ønsker det, sier hun til avisen.

Frisør Merete Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot for å ha nektet Bayan adgang til frisørsalongen hennes på Bryne. Saken ble anket til lagmannsretten, der Hodne nok en gang ble dømt. Saken er anket videre til Høyesterett.

Bayan sier at rettssaken ikke har noe med valget hennes nå å gjøre. Hun sier hun vil kjempe videre for saken sin og retten til dem som går med hijab.

– Jeg kommer til å få en del hets for dette, det vet jeg. Noen vil sikkert si at alt bare var et skuespill og et rop om oppmerksomhet, men jeg må stå for det jeg gjør og tenke på meg selv nå. Rettssaken er en prinsipiell sak og ikke en provokasjon fra min side, sier hun.

