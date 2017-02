Flere båtturister fortsatt på sykehus etter ulykke i Harstad

– To av dem er lettere skadd og vil bli utskrevet i løpet av dagen. En har moderate skader og en er fortsatt alvorlig skadd, men stabil, sier pressevakt Per Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, til NRK.

Disse fire er innlagt på sykehuset i Harstad, mens den femte er innlagt på sykehuset i Tromsø. Ti kom uskadd fra ulykken.

I alt ble 22 personer brakt til sykehus etter båtulykken i Harstad torsdag ettermiddag. Ulykken skjedde da en Rib-båt kjørte inn i "Selbanes Seil" – som er en fontene i havnebassenget i Harstad. Den ene var mannskap om bord på en av båtene.

NRK har vært i kontakt med noen av turistene som var i ulykken. De er sterkt preget av det som har skjedd og ønsker ikke å la seg intervjue. Fredag formiddag skal de besøke de som ligger på sykehuset i Harstad.

Politiet etterforsker saken, og fredag formiddag undersøkte de selve fontenen.

To rib-båter med plass til elleve passasjerer i hver var involvert i ulykken, og en av dem kjørte inn i fontenen. Båtene tilhører Visit Harstad.

Firmaets leder Jan Erik Kristoffersen sier at de fortsatt arbeider sammen med kriseteamet i Harstad for å ta vare på de involvert og deres pårørende.

– Det går etter forholdene bra, men vi legger opp til et tilpasset program for dagen og resten av tiden de er her, sier Kristoffersen.

Han opplyser at Visit Harstad har fått beskjed om at det kommer representanter fra den britiske ambassaden i Oslo til Harstad i løpet av fredag formiddag.

– Det vil også komme personer fra turoperatøren som arrangerte turen for de britiske turistene. Vi bistår dem i arbeidet med å følge dette opp på best mulig måte.

(©NTB)