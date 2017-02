Flere NSB-selskaper vedtatt utskilt

Det ble vedtatt å skille ut selskapene ROM Eiendom AS, Mantena AS, Entur AS og Materiellselskapet AS.

– Flere av selskapene skal eies direkte av Samferdselsdepartementet, og får viktige roller i videreutviklingen av jernbanen. Målet er mer og bedre persontogtrafikk, til beste for de reisende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Selskapene flyttes ut av NSB i løpet av april i år. Mens ROM Eiendom skal legges under Bane NOR, blir Mantena, Entur og Materiellselskapet direkte eid av Samferdselsdepartementet.

NSB forblir heleid av staten ved Samferdselsdepartementet.

(©NTB)