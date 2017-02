Finansdepartementet: – Silver har hatt åtte år på å tilpasse seg

Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

"Pengene som er igjen i selskapet, skal fordeles på Silvers 20.000 kunder på en rettferdig måte", opplyser departementet som skriver at Finanstilsynet nå skal oppnevne et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.

Onsdag ble det kjent at Finansdepartementet avslo en søknad fra Silver om ytterligere utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene for livsforsikringsforetak. Silver har fått fristen utsatt to ganger allerede.

Avviser påstander

Finansdepartementet tilbakeviser det de mener er en rekke påstander Silver har kommet med, blant annet atfripoliseselskapet ikke har fått nok tid til å finne en løsning.

"De nye reglene ble vedtatt i EU i 2009, og hovedtrekkene var kjent også forut for dette. Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket", er svaret fra departementet.

Finansdepartementet nekter også for at de har sagt nei til å møte finanstilsynet i Liechtenstein. "Finansdepartementet har ikke mottatt en henvendelse fra myndighetene i Liechtenstein. Hvis vi hadde fått en slik henvendelse, ville det vært naturlig å svare ja til det", skriver departementet.

På sine nettsider skriver Silver at norske myndigheter i lang tid har visst at en utenlandsk løsning har vært et alternativ. "Allerede i mai 2016 var Finanstilsynet kjent med at vi så etter en løsning i et annet EU/EØS-land, og de har siden vært holdt løpende orientert om at det har vært jobbet med en løsning i Liechtenstein", skriver fripoliseselskapet.

– Må sette foten ned

– Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet, kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister, sier settestatsråd Sylvi Listhaug (Frp).

Silver Pensjonsforsikring ba torsdag Oslo byfogdembete fatte et midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon.

– Silver prøver nå å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder. Dette er helt og holdent Silvers ansvar som har lovet et produkt som selskapet ikke har hatt penger til å kunne innfri. Myndighetenes ansvar er å påse at forsikringsbransjen følger de lover, regler og krav som er fastsatt av Stortinget, sier Listhaug.

Spørretimen

Saken kommer også opp i spørretimen på Stortinget onsdag. Det er Venstres Abid Raja som ber om svar fra Frp-statsråd Sylvi Listhaug, skriver Nettavisen.

– Saken setter jo tidligere uttalelser fra Frp om pensjonsran i høyst tvilsomt lys. Dette er jo nettopp et eksempel på pensjonsran ikke bare på Frps vakt, men også med deres velsignelse, mener Raja.

I en mail til NTB skriver Finansdepartementet at det ikke er Frp eller Finansdepartementet som har stått for et pensjonsran. "Silver har gjennom mange år gitt sine kunder lovnader som det nå viser seg at de ikke kan holde", heter det i mailen.

I mailen svarer Listhaug at Raja selv har vært med på å vedta regelverket som ligger til grunn for den måten departementet behandler saken på.

