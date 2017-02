Eirik Jensen får taletid på krimfestival

Jensen skal delta på ett arrangement hvor han snakker om de to bøkene han har gitt ut etter pågripelsen i 2014. I tillegg skal han og forfatter Torgrim Eggen «(…) oppsummere sine inntrykk fra Jensen-rettssaken» under programposten «Festkveld med kryssforhør og krimteatersport», skriver Klassekampen. Festivalforfatter Jørn Lier Horst er ikke særlig begeistret for det.

– At Jensen blir invitert til å delta på det som omtales som en «festkveld», er ikke greit. Ikke minst fordi rettssaken mot ham fortsatt pågår. Det gir en bismak når en mann som sitter med en av de alvorligste tiltalene mot seg, skal være en slags hovedattraksjon, sier Horst.

Festivalsjef Knut Gørvell i Cappelen Damm understreker at Jensen ikke vil levere et partsinnlegg. Han synes det ville være et paradoks om Jensen skal få uttale seg til mediene, men får munnkurv i andre sammenhenger.

Krimveteran Gunnar Staalesen er en av dem som støtter invitasjonen.

– Jensen deltok også for to år siden, etter at han var blitt arrestert. Jeg regner med at det han skal si på festivalen er såpass atskilt fra det som skjer i rettssalen at det ikke vil være noen grunn til å reagere, sier han.

