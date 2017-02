Den russiske ambassaden sier forholdet til Norge ikke er holdbart

I meldingen kommer den russiske ambassaden i Norge med det den omtaler som en "kommentar i forbindelse med situasjonen i det bilaterale forholdet".

Her heter det blant annet:

«Den russiske part har i flere år gjort norske kolleger oppmerksomme på den utilfredsstillende tilstanden i det bilaterale forholdet på det politiske området. Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser. Heller ikke Russland er tjent med dette.

Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.»

Ambassaden beklager også at NATO ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.

"Russland har ikke brutt folkeretten, har ikke sendt sine styrker inn i Ukraina", hevdes det.