29-åring dømt for brannstiftelse i Bergen

Fengselsstraffen er den samme som i Bergen tingrett i mai i fjor, men erstatningssummen ble hevet betraktelig fra 4,2 millioner kroner til 15,1 millioner. Årsaken er et nytt krav fra forsikringsselskapet Tryg knyttet til framtidige oppbyggingsutgifter, skriver Bergens Tidende.

– Han er dømt til å betale mer erstatning, fordi ett av kravene ikke var helt klart under behandlingen i tingretten. Jeg har til nå ikke fått snakket med min klient, siden dommen kom til meg sent torsdag, sier forsvarer Sol Elden til avisen.

Mannen har hele tiden nektet for at han sto bak brannen i Bergen sentrum som startet på morgenen lørdag 21. november 2015. Tre hus ble totalskadd, 26 personer måtte evakueres og fire ble sendt til sykehus.

29-åringens forsvarer betegner erstatningskravet som ekstremt belastende for en person som også dømmes til sju års fengsel. Hun vil nå diskutere med sin klient om straffutmålingen skal ankes til Høyesterett.

Tingretten fastslo i dommen i fjor at det var konkret fare for tap av liv for tre beboere som ble reddet ut fra loftet i den ene av bygningene.

(©NTB)