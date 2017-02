– Regjeringen mobber Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer sterkt på regjeringens utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Marianne Haukland er 2. kandidat til Stortinget på finnmarkslista til Høyre, og hun er helt uenig med byrådslederen:

– Jeg mener dette er et tiltak hvor regjeringen viser handlekraft og styrker distrikts Norge. Det er allerede vedtatt at Vadsø får 50 nye statlige arbeidsplasser som skal drive sykehusinnkjøp for hele landet. Jeg tror både Hammerfest med regionalt kontor for Husbanken, og Alta med landbruksdirektorat på sikt kan dra nytte av regjeringens utflytting av statlige arbeidsplasser, fortsetter Haukland og viser til at Høyre i regjering, sist under Viktor Nordmann i Bondevik ll regjeringen, flyttet 900 statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

– Dette viser at regjeringen tror på Norge, og at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser i hele landet, sier Haukland.

Ap-ledelsen er positiv til utflytting av statlige arbeidsplasser, men møter motbør i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen mener partiprogrammet må endres. Den tidligere Ap-sekretæren er helt uenig med sin etterfølger Kjersti Stenseng i synet på hva som er "omfattende utflytting" av statlige arbeidsplasser.

– Jeg er glad for alle nye statlige arbeidsplasser som etableres utenfor Oslo. Men å flytte ut eksisterende arbeidsplasser er noe ganske annet. Jeg mener partiprogrammet bør presiseres på dette punktet, sier Johansen til NTB. Han har i VG betegnet regjeringens utflyttingsplaner som mobbing av Oslo.

Leder i Finnmark Venstre, Leif Wasskog, forsikrer om at Venstre har vært en pådriver som regjeringens støtteparti for å få gjort noe med den sterke sentraliseringen av statlige arbeidsplasser som har gitt en opphopning i Oslo.

– Norge er et langstrakt land med mange kloke hoder. Vi trenger et variert arbeidsmarked over hele landet, og det er viktig at flere fagmiljøer etableres også utenfor hovedstaden. Derfor er vi glad for å ha fått gjennomslag for en jevnere fordeling av statlige arbeidsplasser i Norge, klargjør Wasskog.

Sterke reaksjoner

Regjeringen og Venstre åpnet denne uken for at 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser kan flyttes ut av Oslo eller nyetableres andre steder i landet. Fra før er 630 arbeidsplasser så langt i stortingsperioden vedtatt utflyttet eller nyetablert utenfor hovedstaden.Raymond Johansen, finansbyråd Robert Steen, mangeårig stortingsrepresentant Jan Bøhler samt LO Stat har reagert kraftig på forslaget. Men Ap-toppene i Oslo er ikke på linje med partiledelsen i denne saken.

– Jeg forstår godt at Oslo-politikere er opptatt av å bevare kompetansearbeidsplasser i Oslo. Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Stenseng til NTB.

– At lokalpolitikere kjemper for sine saker, er noe vi ser ofte i politikken. Men det er partiets linje som gjelder, og det er den jeg redegjør for, tilføyer hun.

– Ikke omfattende

I Aps partiprogram står det at ny statlig virksomhet som hovedregel skal legges utenfor Oslo. Samtidig slås det fast at "det ikke skal foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter".

Regjeringens forslag innebærer ikke "omfattende utflytting", slik partisekretæren ser det.

– Nyetableringer er ikke utflytting. Det er 47.000 statlige arbeidsplasser i Oslo. Regjeringens forslag er ikke av et omfang som kan karakteriseres som omfattende, sier Stenseng.

– Men vi skal studere regjeringens forslag nøye før vi sier endelig ja eller nei, understreker hun.

Uenig

Her er det uenighet mellom oss, fastslår Raymond Johansen.Han mener det er snakk om en omfattende utflytting av statlige arbeidsplasser, selv om flertallet av de 630 arbeidsplassene som skal ut av Oslo, er nyetableringer.

– Det blir mye snakk om prosenter og antall. Selv har jeg mest lyst til å snakke om mennesker. Det er mange familier som her blir berørt, og utflyttingen er ikke faglig begrunnet, sier Johansen.

Byrådslederen viser til at Oslo opplever sterk befolkningsvekst og slår fast at arbeidsledigheten i tre av byens bydeler er høyere enn i Stavanger.

– At vi ikke har et sterkt behov for statlige arbeidsplasser, er feil. Oslo har samlet sett en lavere andel offentlig ansatte enn samtlige av landets fylker, sier han.