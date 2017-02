– Klumsete og ensidig fremstilling fra Russland

– Jeg tror dette har noe å gjøre med den interne norske dynamikken, sier Russland-eksperten til NTB.

Han peker på generelt stor oppmerksomhet og debatt om Russland i Norge den siste tiden, i forbindelse med PSTs trusselvurdering, forsøk på hacking og visumnekt for norske parlamentarikere.

– Ambassaden har fått en ny sjef, og dette kan være hans måte å markere seg på, sier Godzimirski.

– Men det er gjort på en litt klumsete måte. Man ramser opp alle de tingene man er misfornøyd med, uten å nevne at Russland har gjort en del som har ført til disse reaksjonene. Dette er en veldig ensidig fremstilling av saken, sier han.

Tejmuraz O. Ramisjvili overtok som russisk ambassadør i Oslo mot slutten av 2016.

Godzimirski peker på at det er ulike måter å kommunisere på, og at det ville vært mulig for ambassadøren å få fram sitt budskap uten å skape den uroen en så skarpt formulert uttalelse vil gjøre.

NUPI-forskeren understreker også at kommunikasjon er blitt en veldig viktig del av Russlands utenrikspolitiske strategi.

Det er først og fremst Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya i 2014 som har forsuret forholdet mellom Vesten, blant annet Norge, og Russland.

(©NTB)