Økt boligbygging og utflytting av arbeidsplasser skal redde distriktene

Regjeringens stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter ble lagt fram i statsråd fredag formiddag.

I meldingen fremmes en rekke tiltak regjeringen mener skal sikrevekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

– Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

I stortingsmeldingen legges det opp til å styrke utviklingen av knutepunkt og bærekraftige byer. Såkalte byvekstavtaler skal sikre samordning av arealbruk og investeringer i transportsystemene. Regjeringen påpeker at det allerede er, og vil bli lagt til rette for økt boligbygging i pressområdene.

I tillegg kommer planene om utflytting av statlige arbeidsplasser som ble kjent torsdag.

