Vårt Land: Oslo katolske bispedømme anker i saken mot staten

Bispedømmet gikk til søksmål fordi staten krevde tilbakebetaling av 40 millioner kroner som følge av medlemsrot. Oslo tingrett frifant staten og bestemte i tillegg at Oslo katolske bispedømme må betale 421.000 kroner i sakskostnader.

Ifølge Vårt Land har bispedømmet nå bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten. Anken sendes inn fredag, skriver avisen.

Etter at dommen i Oslo tingrett falt, uttalte administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, at de var skuffet over dommen.