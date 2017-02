Statoil får kritikk etter gasslekkasje

I alt fem personer ble eksponert for den giftige gassen hydrogensulfid, og bare flaks gjorde at ikke liv gikk tapt. Flere svimte av.Petroleumstilsynet (Ptil) har identifisert alvorlige brudd på regelverket og har gitt Statoil varsel om pålegg. – Ulykken kunne fått et tragisk utfall. Granskingen har vist flere alvorlige mangler, og dette må Statoil rydde opp i for å hindre at noe lignende skjer igjen, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil til NRK. Ptil avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser, prosesser og kompetanse. –Granskingen viser at det har vært mangler ved skiftoppsett og skiftbytte, og mangler ved ledelse og gjennomføring av beredskapsoppgaver, heter det i rapporten fra Ptil. I Statoil egen gransking av saken kom de fram til sikkerheten sviktet på flere punkter. Hendelsen ble klassifisert med høyeste alvorlighetsgrad, rød, og de konkluderte de med at under andre omstendigheter kunne lekkasjen ført til dødsfall.Hendelsen fant sted onsdag 12. oktober. En 17 år gammel skoleelev ble kritisk skadd under gasslekkasjen på Stureterminalen i Øygarden. Seks personer ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn den giftige gassen hydrogensulfid. I tillegg til 17-åringen ble en mann i 50-årene alvorlig skadd og fire lettere skadd, blant dem en brannmann.

(©NTB)