Slutt på behandlingsreiser til Tyrkia

Bakgrunnen for vurderingen er en rekke terroraksjoner i Tyrkia den siste tiden. Nå er 940 pasienter satt på venteliste til behandlingssteder i Montenegro og Spania, skriver VG.Sykehuset baserer beslutningen på en risikovurdering av sikkerheten i landet, skriver Oslo universitetssykehus (OUS) på sine nettsider. De planlagte reisene som nå er avlyst, skulle gå til Antalya og Balcova utenfor Izmir langs middelhavskysten i Tyrkia. «Dette er med bakgrunn i de mange terroraksjonene som var i Tyrkia i 2016, samt bomben som gikk av i Izmir i januar i år», heter det. De som har fått innvilget behandlingsreise, er satt på venteliste til Igalo i Montenegro og Vintersol på Tenerife, og vil få reise dit i stedet dersom det skulle dukke opp ledige plasser første halvår, opplyser OUS. Leder Harald Platou for Utenlandskontoret ved OUS anslår overfor VG at rundt 940 pasienter rammes av kanselleringen i år. Norsk Revmatikerforbund (NRF) er kritisk til avgjørelsen. – For pasientenes liv betyr slike helsereiser ekstremt mye, utover den ene uken de er på behandlingsreise. Det utgjør en stor forskjell for hele året, ikke bare denne vinteren, sier kommunikasjonssjef Ingunn Larsen i NRF til VG.

