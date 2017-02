Silver tar staten til retten

Kravet om midlertidig forføyning kommer etter at Finansdepartementet besluttet å avvise Silvers søknad om å få utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene.

Silvers eiere mener staten har forsømt seg grovt når den varsler å sette Silver Pensjonsforsikring under offentlig administrasjon, skriver Nettavisen. Byfogdembetet har torsdag ettermiddag tatt begjæringen til behandling.

I en pressemelding onsdag opplyste Silver at "statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning. Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30–40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid".

Silver hadde dispensasjon til 15. februar 2017, og Finanstilsynet har torsdag anmodet om at foretaket bør settes under offentlig administrasjon.

(©NTB)